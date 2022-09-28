Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить ситуацию вокруг Украины к опасной черте. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Как заявил президент Российской Федерации, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что поддержка Киева в боевых действиях фактически приравнивается к участию в конфликте. По словам Гаврилова, Москва очень внимательно следит за попытками США мобилизовать своих сателлитов на ещё более ожесточённое противостояние с РФ. Кроме того, Вашингтон, модернизируя ядерный потенциал, поощряет к "безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников", которые уже открыто говорят, что готовы в случае необходимости нажать на "красную кнопку".