Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов
Глава делегации в Вене Гаврилов: РФ предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов
Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов, которые могут приблизить ситуацию вокруг Украины к опасной черте. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Как заявил президент Российской Федерации, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что поддержка Киева в боевых действиях фактически приравнивается к участию в конфликте. По словам Гаврилова, Москва очень внимательно следит за попытками США мобилизовать своих сателлитов на ещё более ожесточённое противостояние с РФ. Кроме того, Вашингтон, модернизируя ядерный потенциал, поощряет к "безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников", которые уже открыто говорят, что готовы в случае необходимости нажать на "красную кнопку".
Ранее Лайф рассказывал, что Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $1,1 миллиарда. В него входят РСЗО HIMARS, системы противодействия беспилотникам, 150 внедорожников Humvee и другое.
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