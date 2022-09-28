Тяжёлая форма хронического бронхита с дыхательной недостаточностью третьей степени даёт отсрочку от призыва на военную службу. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

По словам специалиста, острая дыхательная недостаточность может быть связана с каким-то генетическим заболеванием, например муковисцидозом. Людей, страдающих таким недугом, не только в армию, но и на работу зачастую не берут. Диагностика тяжести бронхита, как указал терапевт, обычно не представляет трудностей, поскольку на сегодняшний день в медучреждениях имеются современные аппараты.

"Есть аппараты, измеряющие функцию внешнего дыхания, с ними можно быстро и точно определить степень тяжести этого заболевания. Если есть дыхательная недостаточность и аппарат пишет ДН-3, то всё, однозначно там отвод полный от службы. ДН-1 — это, так скажем, хронический бронхит курильщика, не всегда сопровождается пониженной выносливостью", — отметил Звонков.

Если же у призывника лёгкая форма хронического бронхита, то его, как правило, берут на службу, не требующую большой физической нагрузки. К примеру, человек с таким диагнозом вполне может быть оператором беспилотников, резюмировал врач.