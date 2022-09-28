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Регион
Опубликовано 28 сентября 2022, 17:45
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Украина перебрасывает в Запорожскую область свыше 450 спецназовцев

Рогов заявил, что Киев направляет в Запорожскую область свыше 450 военнослужащих ССО

Киев перебрасывает в Запорожскую область свыше 450 военнослужащих Сил специальных операций (ССО). Об этом в эфире РБК-ТВ заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Однозначно усиление идёт. Сейчас конкретно свыше 450 боевиков элиты Сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ), прошедших подготовку в иностранных лагерях с западными инструкторами, прежде всего из США, Британии и Канады, едут в Запорожье участвовать в боевых действиях", — сообщил он.

Рогов добавил, что эти бойцы могут совершить диверсии, теракты, а также участвовать в поражении гражданской инфраструктуры и штурмовых действиях. Он также отметил, что украинские военные регулярно проводят учения по форсированию Днепра группами по 100–110 человек. Причём они уже неоднократно отрабатывали попытку захвата Запорожской атомной электростанции, подчеркнул глава движения "Мы вместе с Россией".

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Ранее Лайф писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому стать посредником при создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

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Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

Никита Осипов
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