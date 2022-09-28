В Запорожье рассказали, когда пройдёт референдум в подконтрольной Киеву части области
Рогов: Референдум в подконтрольной Киеву части Запорожья пройдёт после её освобождения
В той части Запорожской области, которая сейчас находится под контролем Киева, референдум планируется провести после её освобождения. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире РБК-ТВ.
"После освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведён референдум по определению его судьбы", — сказал он.
Рогов отметил, что сейчас под управлением Украины находится около 27% территории области, при этом находящиеся там люди тоже хотели отдать свой голос на референдуме.
Напомним: 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за присоединение к РФ.
ТАСС / Алеев Егор