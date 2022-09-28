В Запорожье рассказали, когда пройдёт референдум в подконтрольной Киеву части области

В той части Запорожской области, которая сейчас находится под контролем Киева, референдум планируется провести после её освобождения. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире РБК-ТВ.

"После освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведён референдум по определению его судьбы", — сказал он.