Рогозин опроверг сообщения об отказе возглавить будущий Крымский федеральный округ

Экс-руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал ложью сообщения о том, что он якобы отказался возглавить будущий Крымский федеральный округ. Об этом он заявил на своей странице во "ВКонтакте".

"В последние два дня в СМИ появилось много вопросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина", — сказано в сообщении.