Рогозин опроверг сообщения об отказе возглавить будущий Крымский федеральный округ
Экс-руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал ложью сообщения о том, что он якобы отказался возглавить будущий Крымский федеральный округ. Об этом он заявил на своей странице во "ВКонтакте".
"В последние два дня в СМИ появилось много вопросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина", — сказано в сообщении.
Напомним, что ранее газета "Ведомости" сообщила, что в России может появиться Крымский федеральный округ во главе с Рогозиным. По данным издания, он может быть создан после проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позже в СМИ появилась информация о том, что экс-руководитель "Роскосмоса" отказался от должности полпреда.
shutterstock