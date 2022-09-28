Швеция начала расследование после инцидентов на "Северных потоках"
Служба государственной безопасности Швеции (SAEPO, подразделение Главного полицейского управления) начала расследование инцидентов на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2". Предварительно, повреждения трубопроводов трактуются как диверсия, говорится в пресс-релизе ведомства.
Расследование было инициировано, поскольку инцидент, как полагают в службе безопасности, может быть серьёзным преступлением, частично задевающим интересы Стокгольма. Правоохранители не исключают, что за случившимся могут стоять иностранные государства.
"Полиция безопасности проводит предварительные расследования под руководством прокуроров подразделения национальной безопасности", — добавили в SAEPO.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE