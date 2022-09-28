Швеция начала расследование после инцидентов на "Северных потоках"

Служба государственной безопасности Швеции (SAEPO, подразделение Главного полицейского управления) начала расследование инцидентов на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2". Предварительно, повреждения трубопроводов трактуются как диверсия, говорится в пресс-релизе ведомства.

Расследование было инициировано, поскольку инцидент, как полагают в службе безопасности, может быть серьёзным преступлением, частично задевающим интересы Стокгольма. Правоохранители не исключают, что за случившимся могут стоять иностранные государства.