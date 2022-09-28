Врач объяснил, чем грозит передозировка назальных капель

Передозировка назальных капель может привести к проблемам с сердцем. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал врач общей практики Борис Шеляпин.

"Сосудосуживающие капли являются адреномиметиками. По сути, это аналоги адреналина. Передозировка капель — это всё равно что выпить пять – десять кружек кофе. Станет нехорошо сердцу", — подчеркнул он.

От слишком большого числа таких капель может также подняться давление, что, как правило, касается гипертоников, отметил эксперт. Инфаркта не будет, однако нарушение сердцебиения может возникнуть, добавил специалист. Врач также обратил внимание на то, что при регулярном применении таких средств слизистая оболочка носа разрастается. В таком случае проблему придётся решать с помощью операции, добавил Шеляпин.

Осложнения могут возникнуть и после применения народных средств. Так, в случае прогревания может развиться отит или синусит. Кроме того, врач посоветовал обратиться к специалисту, если насморк не проходит уже после пяти дней.