Протестующие чехи потребовали отставки правительства и отказа от антироссийских санкций

В центре Праги, а также в ряде других крупных городов Чехии прошли массовые антиправительственные протесты. Об этом сообщает телеканал CNN Prima NEWS.

Чехи вышли на митинг с требованием отставки правительства и отказа от антироссийских санкций. Видео © Twitter / FiraNews

Митинги проводились под лозунгом "Чехия на первом месте". Собравшиеся потребовали отставки нынешнего правительства, которое возглавляет премьер-министр Петр Фиала. Также граждане выступали за отказ от антироссийских санкций и заключение прямых соглашений с РФ на поставку газа. Это, по мнению митингующих, приведёт к стабилизации цен на национальном рынке энергоресурсов.

Подобные демонстрации, по данным телеканала, в этот же день прошли в ряде других городов Чехии: Брно, Пльзень, Ческе-Будеёвице, Острава, Карвина, Гавиржов, Либерец и других.