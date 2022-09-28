Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

В США заявили о выделении нового транша военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов, в который в том числе входят РСЗО HIMARS. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Пентагона.

Новый пакет также содержит системы противодействия беспилотникам, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы. По данным агентства, учитывая этот транш, объём помощи США Украине с февраля достиг 16,2 миллиарда долларов.