Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
AFP: В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,1 миллиарда
В США заявили о выделении нового транша военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов, в который в том числе входят РСЗО HIMARS. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Пентагона.
Новый пакет также содержит системы противодействия беспилотникам, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы. По данным агентства, учитывая этот транш, объём помощи США Украине с февраля достиг 16,2 миллиарда долларов.
А ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не против, если Киев ударит западным оружием по регионам, которые могут войти в состав РФ. При этом он добавил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину.
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