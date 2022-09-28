В Херсонской области сформирован совет министров
В Херсонской области уже полностью сформирован совет министров. Соответствующее заявление сделал глава регионального правительства Сергей Елисеев.
"Мы за три месяца сформировали новое правительство, совет министров. Назначили руководителей отраслей органов исполнительной власти", — сказал он журналистам.
По его словам, также в регионе последние полгода шло формирование органов администраций районов. На данный момент в области действуют 20 таких структур, 18 из которых — районные, а остальные — городские. Также Елисеев не исключил, что выборы в парламент региона могут пройти уже в следующем году в единый день голосования.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались "за".