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28 сентября, 17:35

В Херсонской области сформирован совет министров

В Херсонской области уже полностью сформирован совет министров. Соответствующее заявление сделал глава регионального правительства Сергей Елисеев.

"Мы за три месяца сформировали новое правительство, совет министров. Назначили руководителей отраслей органов исполнительной власти", — сказал он журналистам.

По его словам, также в регионе последние полгода шло формирование органов администраций районов. На данный момент в области действуют 20 таких структур, 18 из которых — районные, а остальные — городские. Также Елисеев не исключил, что выборы в парламент региона могут пройти уже в следующем году в единый день голосования.

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Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались "за".

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VK / Администрация Херсонской области

Наталья Исакова

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