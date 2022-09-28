В Херсонской области сформирован совет министров

По его словам, также в регионе последние полгода шло формирование органов администраций районов. На данный момент в области действуют 20 таких структур, 18 из которых — районные, а остальные — городские. Также Елисеев не исключил, что выборы в парламент региона могут пройти уже в следующем году в единый день голосования.