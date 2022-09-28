Херсонская область объявила о независимости по итогам референдума

Херсонская область по итогам референдума о присоединении к РФ стала независимой. Такое заявление сделал председатель регионального кабмина Сергей Елисеев. Он уточнил, что регион будет иметь такой статус до момента принятия в состав России.

"После проведения референдума и оглашения результатов референдума мы считаем себя независимым государством. <...> Уверен, что процесс вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации будет быстрым. Для этого все необходимые процедуры проводятся. Поэтому независимой Херсонская область, я думаю, что будет недолго", — отметил Елисеев в беседе с журналистами.

Председатель регионального кабмина напомнил, что сегодня глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо направил российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой принять данную территорию в состав РФ.