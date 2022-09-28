Херсонская область объявила о независимости по итогам референдума
Херсонская область по итогам референдума о присоединении к РФ стала независимой. Такое заявление сделал председатель регионального кабмина Сергей Елисеев. Он уточнил, что регион будет иметь такой статус до момента принятия в состав России.
"После проведения референдума и оглашения результатов референдума мы считаем себя независимым государством. <...> Уверен, что процесс вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации будет быстрым. Для этого все необходимые процедуры проводятся. Поэтому независимой Херсонская область, я думаю, что будет недолго", — отметил Елисеев в беседе с журналистами.
Председатель регионального кабмина напомнил, что сегодня глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо направил российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой принять данную территорию в состав РФ.
Ранее Лайф писал, что в Херсонской области сформирован совет министров. В регионе последние полгода шло формирование органов администраций районов. На данный момент в области действуют 20 таких структур, 18 из которых — районные, а остальные — городские.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались "за".
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ТАСС / Алеев Егор