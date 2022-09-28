Кадыров сообщил об успешном наступлении бойцов из Чечни на Херсонском направлении
Кадыров сообщил об успешном наступлении отряда бойцов из Чечни на Херсонском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отряд бойцов республики под командованием Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении. Об этом он написал в телеграм-канале.
Кадыров сообщил об успешном наступлении отряда бойцов из Чечни на Херсонском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Отряд бойцов под командованием <...> опытного чеченского командира Султана Рашаева на данный момент обеспечивает успешное наступление по линии фронта в Херсонском направлении. Кроме того, под надёжной защитой наших воинов находится Энергодар", — отметил Кадыров.
Он также подчеркнул, что на Энергодар совершаются "практически непрерывные атаки" со стороны Украины. Причём удары приходятся на инфраструктуру, частные домовладения, социально значимые объекты и даже на объекты повышенной опасности, такие как АЭС. Кадыров указал, что города — один из самых сложных участков, которые обороняют чеченские бойцы.
"Стоит отметить, что для длительной обороны ответственной территории бойцы обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами. Другими словами, на руках имеется всё, что требуется для выполнения оперативных задач вне зависимости от их сложности и сроков", — добавил глава Чечни.
Ранее МО РФ заявило о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении. В результате ВСУ потеряли более 70 человек, а также танки, БМП и бронеавтомобили.
Кадр из видео Telegram / Kadyrov_95