Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отряд бойцов республики под командованием Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении. Об этом он написал в телеграм-канале.

Кадыров сообщил об успешном наступлении отряда бойцов из Чечни на Херсонском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Отряд бойцов под командованием <...> опытного чеченского командира Султана Рашаева на данный момент обеспечивает успешное наступление по линии фронта в Херсонском направлении. Кроме того, под надёжной защитой наших воинов находится Энергодар", — отметил Кадыров.

Он также подчеркнул, что на Энергодар совершаются "практически непрерывные атаки" со стороны Украины. Причём удары приходятся на инфраструктуру, частные домовладения, социально значимые объекты и даже на объекты повышенной опасности, такие как АЭС. Кадыров указал, что города — один из самых сложных участков, которые обороняют чеченские бойцы.

"Стоит отметить, что для длительной обороны ответственной территории бойцы обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами. Другими словами, на руках имеется всё, что требуется для выполнения оперативных задач вне зависимости от их сложности и сроков", — добавил глава Чечни.