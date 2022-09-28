Психолог объяснила, можно ли давать детям пробовать алкоголь во время застолья

Во время застолья родители и родственники нередко позволяют детям пробовать алкогольные напитки, считая, что в этом нет ничего страшного, мол, лучше дома, чем с друзьями в какой-нибудь подворотне. Детский психолог Центра здоровья и развития имени Святого Луки Елена Макарова в разговоре с "Газетой.ru" отметила, что этого делать не стоит.

По словам специалиста, если в семье есть традиция выпить рюмочку, то, вероятнее всего, для ребёнка употребление спиртного будет "внутренне разрешённым". Однако, чтобы не навязывать вредную привычку, не стоит вообще экспериментировать с приобщением детей к алкоголю. Они должны чётко понимать, что употреблять горячительные напитки можно только по достижении совершеннолетия. При этом всё же стоит помнить, что строгие ограничения не являются стопроцентной гарантией безопасности.

"В подростковом периоде ребята более ориентированы на сверстников, поэтому в семье, где никогда не пьют алкоголь, ребёнок может его попробовать, если пробуют его друзья", — предупредила Макарова.