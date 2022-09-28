Стало известно, когда решится судьба поездок россиян в Финляндию
Кабмин Финляндии 29 сентября обнародует новые ограничения на въезд россиян
Окончательное решение, будет ли введён запрет въезда россиян на территорию Финляндии, правительство этой страны обнародует 29 сентября. Об этом говорится в заявлении кабмина, опубликованном на его сайте.
"29 сентября правительство примет принципиальное решение, которое существенно ограничит транзит граждан России через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны", — отмечается в сообщении.
Ограничение республика готова ввести и на туристические поездки для жителей РФ. Более подробно о запрете въезда будет сказано в постановлении, сообщает кабмин.
Ранее Лайф сообщал, что неделю назад министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о подготовке введения национальных мер по запрету въезда россиянам. Тогда он также отметил, что вопрос изучают эксперты из разных министерств под руководством МИД страны.
Wikipedia / Repovesi