Стало известно, когда решится судьба поездок россиян в Финляндию

Окончательное решение, будет ли введён запрет въезда россиян на территорию Финляндии, правительство этой страны обнародует 29 сентября. Об этом говорится в заявлении кабмина, опубликованном на его сайте.

"29 сентября правительство примет принципиальное решение, которое существенно ограничит транзит граждан России через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны", — отмечается в сообщении.

Ограничение республика готова ввести и на туристические поездки для жителей РФ. Более подробно о запрете въезда будет сказано в постановлении, сообщает кабмин.