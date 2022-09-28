В Белом доме объяснили "обещания" Байдена касательно судьбы "Северного потока - 2"

Угрозы уничтожить "Северный поток — 2" от президента США Джо Байдена не звучало. В этом заверила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сказала, что американский лидер якобы всего лишь обещал не допустить ввода в строй трубопровода.

"Президент сказал, что "Северный поток — 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией... Вот о чём говорил президент", — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Она также отметила, что в феврале Германия заморозила "Северный поток — 2", что якобы подтверждает правоту слов президента США. Таким образом Жан-Пьер ответила на призыв российских официальных лиц прокомментировать "угрозы Байдена покончить с "Северным потоком".