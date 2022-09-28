В Белом доме объяснили "обещания" Байдена касательно судьбы "Северного потока - 2"
Белый дом: Байден не угрожал уничтожить "Северный поток - 2"
Угрозы уничтожить "Северный поток — 2" от президента США Джо Байдена не звучало. В этом заверила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сказала, что американский лидер якобы всего лишь обещал не допустить ввода в строй трубопровода.
"Президент сказал, что "Северный поток — 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией... Вот о чём говорил президент", — сказала Жан-Пьер на брифинге.
Она также отметила, что в феврале Германия заморозила "Северный поток — 2", что якобы подтверждает правоту слов президента США. Таким образом Жан-Пьер ответила на призыв российских официальных лиц прокомментировать "угрозы Байдена покончить с "Северным потоком".
Как писал Лайф ранее, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве помнят слова президента США Джо Байдена, заявившего в феврале о необходимости избавиться от "Северного потока – 2", но не знают, что имел в виду американский президент.
Напомним, что о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2" стало известно 26 сентября, а позже падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия. Шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
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