Решено повысить некоторые страховые пенсии и маткапитал

С 1 января 2023 года в России дополнительно на 4,8% проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров. Средний размер выплат увеличится до 21 864 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

"Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8%. Проект бюджета Социального фонда внесён Правительством на рассмотрение в Государственную думу", — уточнили в пресс-службе министерства.

В начале 2022 года средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей. В декабре 2022 года — 20864 рубля (с учётом июньской индексации), а в январе 2023 года она составит 21 864 рубля. В Минтруде пояснили, что годовой рост пенсий составит 15,28%.

В бюджете Социального фонда всего заложено более 9,5 трлн рублей на выплату пенсий. В том числе на страховые пенсии — почти 9 трлн рублей.

А также проиндексируют материнский капитал. На первого ребёнка он составит 589,5 тысячи рублей — это на 65 тысяч больше, чем в текущем году. Выплаты на второго ребенка вырастут на 85,9 тысячи рублей и составят 779 тысяч рублей.