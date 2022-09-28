Вертолёт США был замечен у места аварии на "Северном потоке"
Flightradar зафиксировал военный вертолёт США в районе аварии на "Северном потоке"
Вертолёт Sikorsky MH-60R Strike Hawk. Фото © Wikipedia / Эбигейл Лутц
В ночь перед аварией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в том районе находился вертолёт Военно-воздушных сил США. Данные об этом зафиксированы порталом отслеживания авиаперелётов Flightradar.
На его сайте можно увидеть, что с 19:30 мск воскресенья, 25 сентября, до 04:30 мск понедельника, 26 сентября, над акваторией Балтийского моря кружил многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk. Девятичасовой полёт зафиксирован примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Недалеко от него и произошли утечки газа.
Такой вертолёт в том числе может быть оснащён вооружением для борьбы с надводными и подводными целями, поддержки морской артиллерии, наблюдения и ретрансляции связи. Также его можно использовать для ведения интенсивных боевых действий на побережье и операций на открытой воде.
Ранее Лайф писал, что в Совфеде назвали две страны, которым выгоден подрыв "Северных потоков". Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв считает, что это Соединённые Штаты и Украина.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Затем падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия. Шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".