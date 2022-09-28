"Имеем полное право": Россия отказалась считаться с мнением НАТО о референдумах

Россия примет решение по итогам референдумов, прошедших в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, без учёта мнения Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он отметил, что Запад со всех сторон безостановочно заявляет о непризнании итогов состоявшихся референдумов.

"Что же ответить на это? Во-первых, если расширение НАТО можно реализовывать без оглядки на мнение России, то и наша страна будет принимать решения по итогам референдумов без учёта мнения стран – членов альянса. Имеем на это полное право", — пояснил Гаврилов.