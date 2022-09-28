НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 19:06

"Имеем полное право": Россия отказалась считаться с мнением НАТО о референдумах

Гаврилов: Решение по итогам референдумов будет принято без учёта мнения НАТО

Россия примет решение по итогам референдумов, прошедших в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, без учёта мнения Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он отметил, что Запад со всех сторон безостановочно заявляет о непризнании итогов состоявшихся референдумов.

"Что же ответить на это? Во-первых, если расширение НАТО можно реализовывать без оглядки на мнение России, то и наша страна будет принимать решения по итогам референдумов без учёта мнения стран – членов альянса. Имеем на это полное право", — пояснил Гаврилов.

Дипломат также отметил, что крайне странно слышать какие-то требования соблюдения международного права от государств, которые раз за разом делают для себя "исключения" из его базовых положений.

Международные наблюдатели заявили о давлении Киева на участников референдумов

Международные наблюдатели заявили о давлении Киева на участников референдумов

Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров