Глава МВД Финляндии упала в обморок после слов о строительстве забора на границе с РФ
Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по инцидентам с "Северными потоками"
Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен упала в обморок во время правительственного брифинга, посвящённого инцидентам на "Северных потоках". Об этом сообщает Iltalehti.
Глава МВД Финляндии потеряла сознание на правительственном брифинге. Видео © Iltalehti
Судя по трансляции, которую вело Правительство Финляндии, в середине пресс-конференции Микконен внезапно отошла от трибуны и резко упала. На помощь ей сразу же прибежали три помощника, после чего женщину подняли и вывели из зала. Что стало причиной недомогания, непонятно. При этом за несколько минут до обморока пострадавшая заявила, что Финляндия может построить стену на границе с Россией.
Ранее стало известно, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не хотят быть транзитной территорией даже для шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ другие государства ЕС. А парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми "шенгенами", о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
Кадр из видео Iltalehti