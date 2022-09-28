Глава МВД Финляндии упала в обморок после слов о строительстве забора на границе с РФ

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен упала в обморок во время правительственного брифинга, посвящённого инцидентам на "Северных потоках". Об этом сообщает Iltalehti.

Судя по трансляции, которую вело Правительство Финляндии, в середине пресс-конференции Микконен внезапно отошла от трибуны и резко упала. На помощь ей сразу же прибежали три помощника, после чего женщину подняли и вывели из зала. Что стало причиной недомогания, непонятно. При этом за несколько минут до обморока пострадавшая заявила, что Финляндия может построить стену на границе с Россией.