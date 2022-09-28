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28 сентября, 18:47

Более 100 силовиков пострадали в столкновениях с протестующими в Багдаде

В ожесточённых столкновениях с участниками акций протеста в Багдаде пострадали более ста сотрудников иракских сил безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Управления безопасности Ирака.

Более 100 силовиков пострадали в столкновениях с протестующими в Багдаде. Видео © Twitter / DrAldulaimi1 / IraqiQahwa

"В результате столкновений, которые произошли сегодня в столице страны между демонстрантами и силами безопасности, ранения получили четыре офицера и 118 сотрудников силовых структур", — цитирует иракское информационное агентство INA заявление пресс-службы.

В ожесточённых столкновениях между протестующими и силами безопасности также пострадали и 11 гражданских лиц, указывает ведомство. Как пишет Aljazeera, стычки произошли из-за того, что сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра попытались штурмовать правительственный сектор "зелёной зоны" Багдада во время проведения заседания по отставке спикера иракского парламента.

Премьер Ирака заявил о готовности к отставке на фоне беспорядков

Премьер Ирака заявил о готовности к отставке на фоне беспорядков

Ранее Лайф писал, что в начале сентября садристы подали иск в суд Ирака по вопросу законности отставки депутатов-сторонников. Они подали иск в Федеральный суд республики. До этого президент Ирака назвал проведение новых выборов в Парламент выходом из кризиса. Он добавил, что стране необходимы значительные реформы, которые устранят дефекты. По его мнению, в ближайшее время также нужно внести поправки в конституцию, так как сохранять нынешнее положение без изменений нельзя.

Обложка ©

Twitter / DrAldulaimi1 / IraqiQahwa

Арина Родионова

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