В ожесточённых столкновениях с участниками акций протеста в Багдаде пострадали более ста сотрудников иракских сил безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Управления безопасности Ирака.

Более 100 силовиков пострадали в столкновениях с протестующими в Багдаде. Видео © Twitter / DrAldulaimi1 / IraqiQahwa

"В результате столкновений, которые произошли сегодня в столице страны между демонстрантами и силами безопасности, ранения получили четыре офицера и 118 сотрудников силовых структур", — цитирует иракское информационное агентство INA заявление пресс-службы.

В ожесточённых столкновениях между протестующими и силами безопасности также пострадали и 11 гражданских лиц, указывает ведомство. Как пишет Aljazeera, стычки произошли из-за того, что сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра попытались штурмовать правительственный сектор "зелёной зоны" Багдада во время проведения заседания по отставке спикера иракского парламента.