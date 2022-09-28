В Америке заявили о провале "военной авантюры" на Украине

Конфликт на Украине стал одной из разрушительных ошибок и внешнеполитическим провалом США, допущенным американскими политиками. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника в области обороны и внешней политики Института Каттона, публициста Теда Карпентера для журнала The American Conservative.

"Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в борьбе с Москвой", — написал он.

Автор убеждён, что мало "военных авантюр" США шли по плану. СМИ, по его мнению, не сообщают о внешнеполитических неудачах. Карпентер считает, что Америка угрожает безопасности РФ тем, что пытается впустить Украину в НАТО.

Карпентер отметил, что Вашингтону нужно устранить несколько ошибок во внешней политике. Одна из них — "национальное строительство", то есть попытки навязать другим государствам свои ценности. Следующим промахом он назвал участие США в войнах для того, чтобы сменить недружественные режимы в ряде стран. Публицист привёл в пример Ирак, Афганистан и Ливию.

Ещё одним недочётом американской политики, по мнению автора, является неспособность разграничить национальные интересы от региональных, как это было на Украине. Карпентер отметил, что США рискуют ядерной войной с РФ из-за страны, которая не так значима для Вашингтона. Опасные шаги, на которые решился американский лидер, нарушают обязательства властей перед народом, подчеркнул автор.