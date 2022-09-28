"Для принятия исторического решения" : Лидеры ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья прибыли в Москву

В Москву прибыли лидеры Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Стремоусов.

"Исторический самолёт с руководителями освобождённых территорий приземлился в Москве", — написал он в своём Telegram-канале.

Стремоусов добавил, что они собрались в Москве "для принятия исторического решения". Две республики и две области "совсем скоро станут новыми субъектами Российской Федерации", отметилСтремоусов. Он уверен, что это будет "совсем другая страна и совсем другая история".

Делегация республик Донбасса и двух освобождённых областей. Фото © Telegram \ wargonzo

В Telegram-канале Worgonzo опубликовано фото из аэропорта, куда прибыла делегация республик и освобождённых областей. На снимке нет главы ЛНР Леонида Пасечника. Как говорится в сообщении, он, предположительно, прибыл в Москву на автомобиле.