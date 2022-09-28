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28 сентября, 19:34

"Для принятия исторического решения" : Лидеры ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья прибыли в Москву

Стремоусов: В Москву прибыли лидеры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

В Москву прибыли лидеры Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Стремоусов.

"Исторический самолёт с руководителями освобождённых территорий приземлился в Москве", — написал он в своём Telegram-канале.

Стремоусов добавил, что они собрались в Москве "для принятия исторического решения". Две республики и две области "совсем скоро станут новыми субъектами Российской Федерации", отметилСтремоусов. Он уверен, что это будет "совсем другая страна и совсем другая история".

Делегация республик Донбасса и двух освобождённых областей. Фото © Telegram \ wargonzo

Делегация республик Донбасса и двух освобождённых областей. Фото © Telegram \ wargonzo

В Telegram-канале Worgonzo опубликовано фото из аэропорта, куда прибыла делегация республик и освобождённых областей. На снимке нет главы ЛНР Леонида Пасечника. Как говорится в сообщении, он, предположительно, прибыл в Москву на автомобиле.

В Кремле ответили на вопрос о возможном создании Крымского округа

В Кремле ответили на вопрос о возможном создании Крымского округа

Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации на ближайшем плановом заседании 4 октября может рассмотреть вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Обложка ©

Агентство "Москва" \ Александр Авилов

Андрей Григорьев

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