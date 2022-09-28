"Ситуация непростая": Лайф узнал, кого будут пропускать к границе с Грузией

Режим повышенной готовности введён в Северной Осетии из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). В этот период в первую очередь мобилизуются экстренные службы и ответственные лица. Такие пояснения дал Лайфу заместитель председателя правительства республики, полномочный представитель Северной Осетии при Президенте РФ Игорь Барсков. Он напомнил, что въезд на территорию региона ограничен.

"Ограничение въезда на территорию Северной Осетии не коснется граждан, которые в ней проживают и имеют соответствующую прописку. Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов", — пояснил замглавы регионального правительства.

Как подчеркнул Игорь Барсков, мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти, теперь работают как на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией,так и на въездах в республику.

"Задача опергрупп — в соответствии со списками Министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Теперь это будет касаться и граждан, которые состоят на воинском учёте не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", — рассказал Барсков Лайфу.

Он также уточнил, что на пункте пропуска "Верхний Ларс" будут организованы временные пункты обогрева и питания. На участке будут патрулировать машины скорой помощи, организована санитарная очистка территории и установка мусорных контейнеров. МВД по региону информировало, что с 25 по 26 сентября на территорию Грузии через указанный КПП въехало 10 808, а с 26 по 27 сентября — 9440 человек.

"Ситуация, скажем прямо, не простая, но мы тщательным образом следим за развитием событий и оперативно принимаем все необходимые решения. Пускают жителей Северной и Южной Осетии, Грузии и отдыхающих, если у них есть документы, — это путёвки в санатории, забронированные отели", — уточнил собеседник Лайфа.