Новый уровень санкций: Европа решила отказаться от российской туалетной бумаги

Евросоюз планирует запретить импорт некоторых видов стальной продукции из России, но при этом продолжит покупать алмазы. Такие меры предусмотрены в рамках планируемого восьмого пакета санкций в отношении РФ. Об этом пишет газета Politico.

Как сообщает издание, также ЕС планирует запретить импортировать из России косметику, средства для макияжа и ухода за лицом. Ещё могут ограничить поставку дезодорантов, мыла, средств для бритья и туалетной бумаги. Отмечается, что эти товары якобы приносят России "значительный доход".

Как говорится в статье, со своей стороны ЕС планирует ограничить предоставление архитектурных и инженерных услуг, консультаций в области права и информационных технологий гражданам, компаниям из РФ или российскому правительству. Чтобы проект восьмого проекта санкций был реализован, его должны одобрить все 27 членов ЕС.