Новый уровень санкций: Европа решила отказаться от российской туалетной бумаги
Politico: ЕC намерен отказаться от импорта туалетной бумаги из России
Евросоюз планирует запретить импорт некоторых видов стальной продукции из России, но при этом продолжит покупать алмазы. Такие меры предусмотрены в рамках планируемого восьмого пакета санкций в отношении РФ. Об этом пишет газета Politico.
Как сообщает издание, также ЕС планирует запретить импортировать из России косметику, средства для макияжа и ухода за лицом. Ещё могут ограничить поставку дезодорантов, мыла, средств для бритья и туалетной бумаги. Отмечается, что эти товары якобы приносят России "значительный доход".
Как говорится в статье, со своей стороны ЕС планирует ограничить предоставление архитектурных и инженерных услуг, консультаций в области права и информационных технологий гражданам, компаниям из РФ или российскому правительству. Чтобы проект восьмого проекта санкций был реализован, его должны одобрить все 27 членов ЕС.
Ранее Лайф сообщал о том, что США намерены вводить антироссийские санкции в среднем каждые шесть недель. Об этом заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США.
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