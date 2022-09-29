Эрдоган рассказал, о чём решил поговорить с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запланированные на завтра телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным он оценивает высоко. Президент Турции надеется украинский кризис, дипломатические усилия Анкары в этом направлении.

"Я высоко оцениваю, дай Бог, завтрашние переговоры. Мы намерены обсудить украинский кризис, наши дипломатические усилия", — сказал Эрдоган.

Эрдоган тем самым подтвердил, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг, 29 сентября. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что разговор президента РФ с турецким коллегой пока не планируется.