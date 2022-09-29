В Калифорнии открыта стрельба по людям в школе

В американском городе Окленд, штат Калифорния, несколько человек получили ранения в школе: там была открыта стрельба. Об этом сообщает местный телеканал KTVU.

По его данным, ранено от трёх до пяти человек. Все они были госпитализированы. Когда появились первые сообщения о стрельбе, входы и выходы были заблокированы, администрация школы вместе с полицией начала эвакуацию людей из здания.