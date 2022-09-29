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28 сентября, 21:33

В Калифорнии открыта стрельба по людям в школе

В американском городе Окленд, штат Калифорния, несколько человек получили ранения в школе: там была открыта стрельба. Об этом сообщает местный телеканал KTVU.

По его данным, ранено от трёх до пяти человек. Все они были госпитализированы. Когда появились первые сообщения о стрельбе, входы и выходы были заблокированы, администрация школы вместе с полицией начала эвакуацию людей из здания.

Согласно предварительной информации, стрельбу вели три человека. Они не задержаны. Полиция разыскивает преступников.

Ижевский убийца попал на видео возле своего дома, когда направлялся к школе

Ижевский убийца попал на видео возле своего дома, когда направлялся к школе

Как рассказывал Лайф, ранее трагедия произошла в Ижевске. Там утром 26 сентября в школе № 88 тоже была открыта стрельба. По последним данным, погибло семнадцать человек, в том числе одиннадцать детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".

Обложка ©

ktvu.com

Андрей Григорьев

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