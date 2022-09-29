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28 сентября, 22:14

Два лайнера не поделили взлётную полосу

Два самолёта столкнулись в аэропорту Хитроу в Лондоне

<p>Последствия столкновения в аэропорту Хитроу. Фото © <a href="https://www.thesun.ie/news/9483669/planes-collide-at-heathrow-airport/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тhe Sun</a></p>

Последствия столкновения в аэропорту Хитроу. Фото © Тhe Sun

В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два пассажирских самолёта. Инцидент, по сообщению администрации воздушной гавани, произошёл на взлётно-посадочной полосе. Повреждения получил воздушные суда исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air.

Работа экстренных служб после столкновения самолётов в Хитроу. Видео © Express.co.uk

"Экстренные службы работают на месте инцидента с участием двух самолётов на аэродроме. Информация о пострадавших не поступала", — сказал представитель Хитроу телеканалу Sky News.

Он добавил, что первая задача экстренных служб — удостовериться, что пассажиры и экипажи самолётов не пострадали. Судя по первым фото с места происшествия, повреждения у воздушных судов незначительные. У одного из них видна лишь небольшая борозда на руле направления — "хвосте".

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Ранее Лайф писал, что пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Алма-Ату 28 сентября, вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево из-за возможной неисправности. Борт провёл в воздухе чуть более полутора часов и изменил курс, а затем находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо.

Арина Родионова

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