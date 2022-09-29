Два лайнера не поделили взлётную полосу
Два самолёта столкнулись в аэропорту Хитроу в Лондоне
Последствия столкновения в аэропорту Хитроу. Фото © Тhe Sun
В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два пассажирских самолёта. Инцидент, по сообщению администрации воздушной гавани, произошёл на взлётно-посадочной полосе. Повреждения получил воздушные суда исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air.
Работа экстренных служб после столкновения самолётов в Хитроу. Видео © Express.co.uk
"Экстренные службы работают на месте инцидента с участием двух самолётов на аэродроме. Информация о пострадавших не поступала", — сказал представитель Хитроу телеканалу Sky News.
Он добавил, что первая задача экстренных служб — удостовериться, что пассажиры и экипажи самолётов не пострадали. Судя по первым фото с места происшествия, повреждения у воздушных судов незначительные. У одного из них видна лишь небольшая борозда на руле направления — "хвосте".
Ранее Лайф писал, что пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Алма-Ату 28 сентября, вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево из-за возможной неисправности. Борт провёл в воздухе чуть более полутора часов и изменил курс, а затем находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо.