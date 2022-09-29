Выплаты мобилизованным: юрист пояснил, как их получить

Россияне, подпавшие под частичную мобилизацию, могут рассчитывать сразу на несколько выплат. Это не только денежное довольствие на уровне контрактных военнослужащих, но и поступления от местных властей, единоразовые и ежемесячные. А ещё в Госдуму внесли законопроект о выплате мобилизованным по 300 тысяч рублей. О том, как можно будет получить деньги, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В интервью агентству "Прайм" он выразил уверенность в том, что проблем возникнуть не должно. Выплаты будут отправляться на банковские карты мобилизованных. Реквизиты Минобороны должно уточнить у самого гражданина. Военкоматы после этого должны оперативно передать списки мобилизованных местным властям, чтобы те могли оперативно назначить положенные выплаты.

"Следует отметить, что получаемые выплаты будут облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов, как и любой официальный доход. Также в отношении мобилизованных граждан Федеральной службой судебных приставов может быть приостановлена работа по взысканию задолженности по имеющимся исполнительным листам", — сказал Соловьёв.

По его мнению, часть средств можно будет отправлять не на личный счёт мобилизованного, а его близким. Однако об этом он должен сам позаботиться заранее, так как в зоне спецоперации пользоваться смартфонами запрещено.