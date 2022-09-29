СМИ узнали, какие разведданные Германия передаёт Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в мае этого года согласовал передачу Украине не только военной техники, но и секретных данных, в том числе разведывательных. Об этом сообщают газета Zeit и журнал ARD Kontraste по итогам совместного расследования.

Украина теперь получает от спецслужбы спутниковые снимки, перехваченные радиопереговоры, а также записи телефонных разговоров.

Им удалось выяснить, что соответствующее решение Шольц принял после обращения Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД). Перед этим она заказала проверку "юридической допустимости передачи на Украину целевой информации". По итогу этой работы был сделан вывод, что передача секретных данных Киеву не означает втягивание Берлина в военный конфликт.