США получили оплеуху от союзников по Тихому океану

В ответ на предложение США к островным государствам Тихого океана о сотрудничестве, Штаты получили от союзников лишь претензии. Произошло это на саммите в Вашингтоне, пишет The Guardian. Американские представители пытались предпринять попытки сближения на фоне растущего китайского влияния. Однако встретили насторожённую реакцию у потенциальных партнёров. Так, Соломоновы Острова заявили в дипломатической ноте об отказе подписывать соглашение.

В документе, оказавшемся в распоряжении издания, сказано, что Соломоновы Острова "не в состоянии принять декларацию на этой неделе" и им необходимо время, чтобы оценить предложение Вашингтона. А США надеялись принять документ на проходящем саммите.

В проекте 11 пунктов. Он обязывает участников бороться с "климатическим кризисом" в условиях осложняющейся геополитической обстановки. Китай же ранее предложил тихоокеанским государствам свой подробный договор. Там прописаны конкретные суммы, программы и даже количество китайских трупп в рамках культурного обмена. Пекин также предложил расширение взаимодействия по безопасности региона, создание лабораторий, обучение полицейских и сотрудничество в киберпространстве. Американцы же конкретики не изложили, пишет автор статьи. Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы Острова и Палау, уже имеющие договор с Америкой, также выразили своё беспокойство.

"Текущая предлагаемая поддержка не соответствует вкладу наших островов в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, что также отражает американские интересы. Предлагаемая США экономическая помощь кажется предопределённой и основанной на неполном анализе, <…> проще говоря: экономическая помощь США является недостаточной", — говорится в письме послов трёх стран координатору Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курту Кэмпбеллу.

По существующему договору Белый дом помогает финансово этим государствам в обмен на оборонные обязательства. Они же отметили, что недовольны этим на фоне нарастающего климатического кризиса, угрожающего существованию островов. А также заявили, что хоть США и остаются их главным союзником, но они сомневаются в успехе американской инициативы.