Житель Хакасии зарезал собутыльника из-за съеденных пельменей
В Республике Хакасия 51-летнего жителя Саяногорска приговорили к девяти годам колонии за убийство. Расправился он над собутыльником, а причина в том, что тот съел не свои пельмени.
В Саяногорском городском суде сообщили, что преступление было совершено на пьяную голову. Во время застолья, сдобренного алкоголем, один собутыльник съел пельмени, купленные вторым. Тот настолько разозлился, что вонзил собеседнику нож в грудь. Спасти мужчину не смогли.
В суде уточнили, что убийца уже привлекался к уголовной ответственности. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Ранее Лайф рассказывал о том, что 12-летний подросток из Канского района Хакасии застрелил своего 14-летнего друга из дедушкиного ружья, а затем пытался спрятать тело в лесу
Pixabay