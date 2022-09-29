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28 сентября, 23:59

Житель Хакасии зарезал собутыльника из-за съеденных пельменей

В Республике Хакасия 51-летнего жителя Саяногорска приговорили к девяти годам колонии за убийство. Расправился он над собутыльником, а причина в том, что тот съел не свои пельмени.

В Саяногорском городском суде сообщили, что преступление было совершено на пьяную голову. Во время застолья, сдобренного алкоголем, один собутыльник съел пельмени, купленные вторым. Тот настолько разозлился, что вонзил собеседнику нож в грудь. Спасти мужчину не смогли.

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В суде уточнили, что убийца уже привлекался к уголовной ответственности. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее Лайф рассказывал о том, что 12-летний подросток из Канского района Хакасии застрелил своего 14-летнего друга из дедушкиного ружья, а затем пытался спрятать тело в лесу

Обложка ©

Pixabay

Илья Суриков

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