В ЛНР пояснили, на каком этапе договор о вхождении республики в состав России
Мирошник: Дорабатываются основные положения договора о вхождении ЛНР в состав России
Договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав России почти готов. Его основные положения проходят доработку. Об этом рассказал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
В интервью РИА "Новости" он отметил, что в рамках вхождения ЛНР в состав РФ нужно выполнить ряд процедур, и подписание этого договора — одна из них. Посол подчеркнул, что содержание документа очень важно.
"Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения", — сказал Мирошник.
Как сообщал Лайф, ранее лидеры ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья прибыли в Москву. В столице России они, как ожидается, на следующей неделе подпишут договоры о вхождении в состав РФ.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за воссоединение с Россией.