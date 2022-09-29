В ЛНР пояснили, на каком этапе договор о вхождении республики в состав России

Договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав России почти готов. Его основные положения проходят доработку. Об этом рассказал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

В интервью РИА "Новости" он отметил, что в рамках вхождения ЛНР в состав РФ нужно выполнить ряд процедур, и подписание этого договора — одна из них. Посол подчеркнул, что содержание документа очень важно.

"Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения", — сказал Мирошник.