Три причины, почему россияне не пересядут на импортные авто

Россияне в последнее время стали больше интересоваться заказом автомобилей из-за рубежа. Причина в высоких ценах на отечественном рынке и в дефиците новых машин в стране. Однако ожидать, что эта тенденция станет массовой, особенно в бюджетном сегменте, не стоит. Такое мнение в интервью Лайфу высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артём Меренков.

"Поставки автомобилей в настоящее время возможны из "дружественных" стран. Кроме того, ряд из них обладают лицензиями на производство. Прежде всего следует назвать Турцию, Китай, ОАЭ, Армению, Казахстан, Южную Корею, Японию. При этом речь идёт скорее о "ручейке", нежели о полноценно организованных поставках, сопоставимых с возможностями производителя", — сказал Меренков.

Параллельный импорт он назвал важной мерой поддержки отечественного автомобильного рынка. Вместе с тем привёл три причины, почему россияне вряд ли станут массово пересаживаться на авто, ввозимые из-за рубежа, а не производимые внутри страны, как раньше.

Во-первых, нужно учитывать, что более сложная схема доставки машин приведёт к увеличению транспортной составляющей в конечной стоимости автомобиля. К тому же туда придётся включать и посредническую наценку. По мнению экономиста, такая система возможна для автомобилей класса люкс, покупатели которых готовы платить. Однако массовый сегмент едва ли на это пойдёт.

"Большой вопрос — будут ли готовы граждане платить? Уже сегодня средняя стоимость нового автомобиля составляет 2,2 миллиона рублей (данные "Автостата")", — сказал Меренков.

Во-вторых, автомобили из параллельного импорта адаптированы под локальные требования (прежде всего технические) другой страны. На фоне дефицита автомобилей в России граждане это могут не замечать, однако что, если отечественное производство быстро восстановится?

И здесь третья причина. Только АвтоВАЗ планирует произвести около 500 тысяч автомобилей в 2023 году. Кроме того, как ожидается, увеличится и доля китайских автомобильных брендов.