НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 01:51

"Наконец-то прилегла": Тодоренко объяснила, откуда у неё "синюшные отёки" на лице

Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы со сном из-за работы и материнства

<p>Телеведущая Регина Тодоренко. Фото © Telegram / Регина Путешественница</p>

Телеведущая Регина Тодоренко. Фото © Telegram / Регина Путешественница

Российская телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на сложности материнства. Она поделилась тем, как тяжело ей совмещать интенсивную работу с постоянными перелётами и уходом за детьми.

По словам звезды, о спокойном сне ей приходится только мечтать. Свой пост в Telegram она сопроводила снимком с борта самолёта.

"Уставшая, после работы, после двух перелётов одним днём, после трёхчасового сна за двое суток, наконец-то прилегла в кровать. Но мы же все понимаем, что это ненадолго. Через два часа у Мира кормление, а я попытаюсь быстренько погрузиться в глубокую фазу сна"написала телеведущая.

Тодоренко через суд потребовала 8 млн рублей с писательницы, помогавшей ей сочинять сказки

Тодоренко через суд потребовала 8 млн рублей с писательницы, помогавшей ей сочинять сказки

На селфи, которое опубликовала Тодоренко, у неё действительно сильно усталый вид. Она задалась вопросом: "и вот откуда у женщины столько энергии?". Подписчики подлили масла в огонь.

"Ресницы общипали? Синюшные отеки знатные", "Откуда эти пестрые пятна на лице? Щека краснющая, как будто у вас диатез", — пишут комментаторы.

Как сообщал Лайф, в начале июля 2022 года Тодоренко во второй раз стала мамой. У неё родился сын Мирослав. Телеведущая рожала в бассейне на глазах у мужа Влада Топалова и трёхлетнего сына Майкла.

Регина Тодоренко — телеведущая, которая обрела популярность после участия в украинской версии телепрограммы "Фабрика звёзд". Регина вошла в состав музыкальной группы Real O. Тодоренко вела проект "Орёл и решка" и проявила себя в качестве композитора.

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров