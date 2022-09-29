"Наконец-то прилегла": Тодоренко объяснила, откуда у неё "синюшные отёки" на лице
Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы со сном из-за работы и материнства
Телеведущая Регина Тодоренко. Фото © Telegram / Регина Путешественница
Российская телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на сложности материнства. Она поделилась тем, как тяжело ей совмещать интенсивную работу с постоянными перелётами и уходом за детьми.
По словам звезды, о спокойном сне ей приходится только мечтать. Свой пост в Telegram она сопроводила снимком с борта самолёта.
"Уставшая, после работы, после двух перелётов одним днём, после трёхчасового сна за двое суток, наконец-то прилегла в кровать. Но мы же все понимаем, что это ненадолго. Через два часа у Мира кормление, а я попытаюсь быстренько погрузиться в глубокую фазу сна" — написала телеведущая.
На селфи, которое опубликовала Тодоренко, у неё действительно сильно усталый вид. Она задалась вопросом: "и вот откуда у женщины столько энергии?". Подписчики подлили масла в огонь.
"Ресницы общипали? Синюшные отеки знатные", "Откуда эти пестрые пятна на лице? Щека краснющая, как будто у вас диатез", — пишут комментаторы.
Как сообщал Лайф, в начале июля 2022 года Тодоренко во второй раз стала мамой. У неё родился сын Мирослав. Телеведущая рожала в бассейне на глазах у мужа Влада Топалова и трёхлетнего сына Майкла.
Регина Тодоренко — телеведущая, которая обрела популярность после участия в украинской версии телепрограммы "Фабрика звёзд". Регина вошла в состав музыкальной группы Real O. Тодоренко вела проект "Орёл и решка" и проявила себя в качестве композитора.