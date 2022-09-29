"Наконец-то прилегла": Тодоренко объяснила, откуда у неё "синюшные отёки" на лице

Российская телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на сложности материнства. Она поделилась тем, как тяжело ей совмещать интенсивную работу с постоянными перелётами и уходом за детьми.

По словам звезды, о спокойном сне ей приходится только мечтать. Свой пост в Telegram она сопроводила снимком с борта самолёта.

"Уставшая, после работы, после двух перелётов одним днём, после трёхчасового сна за двое суток, наконец-то прилегла в кровать. Но мы же все понимаем, что это ненадолго. Через два часа у Мира кормление, а я попытаюсь быстренько погрузиться в глубокую фазу сна" — написала телеведущая.

На селфи, которое опубликовала Тодоренко, у неё действительно сильно усталый вид. Она задалась вопросом: "и вот откуда у женщины столько энергии?". Подписчики подлили масла в огонь.

"Ресницы общипали? Синюшные отеки знатные", "Откуда эти пестрые пятна на лице? Щека краснющая, как будто у вас диатез", — пишут комментаторы.

Как сообщал Лайф, в начале июля 2022 года Тодоренко во второй раз стала мамой. У неё родился сын Мирослав. Телеведущая рожала в бассейне на глазах у мужа Влада Топалова и трёхлетнего сына Майкла.