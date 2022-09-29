Британская звезда решила избавиться от особняка в Лондоне за огромную сумму

Британский певец и композитор Бой Джордж решил избавиться от поместья в элитном районе Лондона Хампстед. Он выставил недвижимость на продажу за 17 миллионов фунтов (около миллиарда рублей). Дом был построен ещё 1868 году, а музыкант купил его в 1984 году. Особняк в готическом стиле был отреставрирован новым хозяином, на это ушло три года. Изменения были масштабными.

Как пишет Mansion Global, главное здание поместья площадью около 510 квадратных метров. В интерьере использованы витражи, декоративные потолки и стены с открытым кирпичом, соседствующими с со стеклянными стенами и гигантскими окнами в крыше.

Внутри находятся кинозал, комната для медитации и хозяйская спальня, а также просторный зал и столовая со сводами. На крыше в этом строении есть терраса. Роскошный и величественный дом поп-звезды был занесён в реестр исторически значимых объектов II степени.