Британская звезда решила избавиться от особняка в Лондоне за огромную сумму
Бой Джордж выставил на продажу готический особняк за 17 миллионов фунтов
Проданный особняк. Фото © Mansion Global
Британский певец и композитор Бой Джордж решил избавиться от поместья в элитном районе Лондона Хампстед. Он выставил недвижимость на продажу за 17 миллионов фунтов (около миллиарда рублей). Дом был построен ещё 1868 году, а музыкант купил его в 1984 году. Особняк в готическом стиле был отреставрирован новым хозяином, на это ушло три года. Изменения были масштабными.
Как пишет Mansion Global, главное здание поместья площадью около 510 квадратных метров. В интерьере использованы витражи, декоративные потолки и стены с открытым кирпичом, соседствующими с со стеклянными стенами и гигантскими окнами в крыше.
Внутри находятся кинозал, комната для медитации и хозяйская спальня, а также просторный зал и столовая со сводами. На крыше в этом строении есть терраса. Роскошный и величественный дом поп-звезды был занесён в реестр исторически значимых объектов II степени.
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