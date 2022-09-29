Выезжал 14 раз на встречку: Уралец на "весте" "сразился в Most Wanted" с ГИБДД и доигрался

Житель Свердловской области устроил на дорогах региона заезд в духе популярной компьютерной игры Need for Speed: Most Wanted, где нужно доехать из точки А в точку Б, убегая от полиции. Площадкой для его заезда стали дороги Сухоложского района.

Погоня ГИБДД за лихачом. Видео © ГУ МВД РФ по Свердловской области

А началось всё с деревни Сергуловка, где сотрудники ГИБДД попытались остановить "Ладу-Весту", за рулём которой и был 31-летний гонщик. Тот проигнорировал команду инспектора, и за ним пришлось начать погоню. К экипажу ГИБДД в ней присоединились коллеги из Росгвардии.

"Когда гонщика в одном из дворов, что называется, прижали, выяснилось, что им оказался местный житель. Имелся ли в его крови алкоголь или наркотические вещества, в ближайшее время покажет назначенная полицией экспертиза", — рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Как сообщает полиция, во время погони нарушитель 14 раз выезжал на полосу встречного движения. Тем самым он подвергал опасности и других водителей.

Оказалось, раньше любитель быстрой езды уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Теперь он ожидает решения суда ещё по четырнадцати составленным в отношении него инспекторами ДПС протоколам. Лихачу грозит лишение права управления на срок до 16 лет, отметил полковник Горелых.