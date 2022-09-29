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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 05:09
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Депутат Наумов предложил начать "специальную экономическую операцию"

После успеха на референдумах в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях пора запускать в России "специальную экономическую операцию". Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. В том числе парламентарий предложил упростить процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан.

"Позвольте предложить Министерству экономического развития своего рода новый национальный проект. Наша фракция предлагает всю экономическую деятельность в новых субъектах России, которые, я уверен, появятся по итогам референдумов и обращений, вести в режиме особой экономической зоны", — заявил Наумов.

В число инициатив депутата также входит предоставление налоговых льгот по НДФЛ для мобилизованных граждан. Ещё Наумов предложил на муниципальном уровне "высадить бизнес-десант из активных участников торгово-промышленных палат" для запуска индустриальных парков на освобождённых территориях. Кроме того, он считает, что вице-президентам ста крупнейших российских корпораций нужно поручить деловое шефство над цепочками поставок.

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Как ранее писал Лайф, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что бюджет выдержит рост соцобязательств после вхождения в РФ новых регионов. Он также уточнил, что "предстоит серьёзная работа".

Напомним, лидеры ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья прибыли в Москву. В столице России они, как ожидается, на следующей неделе подпишут договоры о вхождении в состав РФ. 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за воссоединение с Россией.

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Wikipedia / Д. Иванов

Арина Родионова
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