Депутат Наумов предложил начать "специальную экономическую операцию"
После успеха на референдумах в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях пора запускать в России "специальную экономическую операцию". Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. В том числе парламентарий предложил упростить процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан.
"Позвольте предложить Министерству экономического развития своего рода новый национальный проект. Наша фракция предлагает всю экономическую деятельность в новых субъектах России, которые, я уверен, появятся по итогам референдумов и обращений, вести в режиме особой экономической зоны", — заявил Наумов.
В число инициатив депутата также входит предоставление налоговых льгот по НДФЛ для мобилизованных граждан. Ещё Наумов предложил на муниципальном уровне "высадить бизнес-десант из активных участников торгово-промышленных палат" для запуска индустриальных парков на освобождённых территориях. Кроме того, он считает, что вице-президентам ста крупнейших российских корпораций нужно поручить деловое шефство над цепочками поставок.
Как ранее писал Лайф, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что бюджет выдержит рост соцобязательств после вхождения в РФ новых регионов. Он также уточнил, что "предстоит серьёзная работа".
Напомним, лидеры ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья прибыли в Москву. В столице России они, как ожидается, на следующей неделе подпишут договоры о вхождении в состав РФ. 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за воссоединение с Россией.
Wikipedia / Д. Иванов