Аналитик на простом примере объяснил, почему ЕС ждёт трагедия без газа из России

Тяжёлая зима и суровое будущее ждут Европу без поставок российского газа. Об этом эксперт в сфере энергетики, президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти написал в своей статье в Forbes. Он объяснил это тем, что зимой спрос на голубое топливо превышает объёмы добычи, в отличие от летнего времени года.

"Чтобы устранить этот сезонный дисбаланс спроса и предложения, необходимо взять избыточные объёмы природного газа, добытого в летнее время, и поместить их в хранилища. Когда наступит зима и спрос на газ превысит объёмы добычи, этот дисбаланс можно будет компенсировать за счёт изъятия сырья, находящегося в хранилищах", — написал Гилберти.

Он решил объяснить это читателям на простом примере: взял за основу накопительные счета в банке. С каждой зарплаты человек отчисляет небольшую сумму, и так весь год. А в декабре деньги можно потратить на подготовку к сезону праздников. В таком случае форс-мажор может быть только если человек потеряет работу, и средства ему будут нужны для жизнеобеспечения.

Автор предполагает, что Германия и остальные страны Европы, похоже, сумели сэкономить достаточно газа летом. Их хранилища заполнены примерно на 80–95%. Политики убеждают, что этого достаточно для зимы. Между тем, по мнению эксперта, потерю поставок трубопроводного природного газа из России стоит сравнить с лишением зарплаты из того примера. А доступные для Европы СПГ, дизельное топливо, уголь и даже древесину — с временной подработкой.

"В масштабах энергетических потребностей страны такая "подработка" поможет покрыть основные потребности (например, газ для отопления, приготовления пищи, для обеспечения работы медицинских учреждений и аварийно-спасательных служб) и, возможно, некоторые дополнительные праздничные расходы (например, газ для малого бизнеса, офисов, легкой промышленности). Именно так и выглядит сегодняшняя энергетическая ситуация в Европе — и это при условии, что зима не будет суровой", — предупреждает Гилберти.

Дальше же будет только хуже, считает он. Обозреватель напомнил, что к концу зимы запасы газа всегда точно заканчиваются, и это при условии, что поставки трубопроводного газа идут без перебоев. А в этот раз такого "Европе ждать не стоит". И это значит, что запасы газа в хранилищах кончатся где-то в середине зимы. И то, по его мнению, "если она не будет слишком суровой и меры по экономии энергоносителей и потоки альтернативных видов топлива окажутся адекватными". Гарантий и прогнозов нет никаких, но в любом случае, это не то, о чём публично заявляют большинство лидеров ЕС, уверен автор статьи. А ещё хуже, по его мнению, что и следующим летом не удастся пополнить запасы, а значит, зима — 2023 тоже может обернуться "экономической катастрофой и человеческими трагедиями".

"К несчастью, суровая реальность заключается в том, что, хотя эта зима будет тяжёлой, через год Европа снова может оказаться в положении безработного потребителя, у которого едва хватает средств на покупку предметов первой необходимости", — резюмирует автор.