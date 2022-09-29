В ходе специальной военной операции на Украине одна батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" уничтожила больше ста целей. Как сообщили в Минобороны РФ, артиллеристы служат в Центральном военном округе.

Работа батареи РСЗО "Ураган" в СВО. Видео © Telegram-канал / Министерство обороны РФ

"Уже счёт потеряли, если честно, целям. Но больше сотни. Характер целей очень разный: от живой силы до подвижной колонны", — рассказал на видео от Минобороны РФ командир этой батареи Григорий.

Батарея РСЗО "Ураган" под его командованием с первых дней выполняет боевую задачу в зоне специальной военной операции. Боевые машины продолжают работу и сейчас. У Григория позывной Вектор.