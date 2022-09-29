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Опубликовано 29 сентября 2022, 03:35
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Одна батарея "Ураганов" уничтожила больше 100 целей

Минобороны: Батарея "Ураганов" уничтожила больше 100 целей в "Операции Z"

В ходе специальной военной операции на Украине одна батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" уничтожила больше ста целей. Как сообщили в Минобороны РФ, артиллеристы служат в Центральном военном округе.

Работа батареи РСЗО "Ураган" в СВО. Видео © Telegram-канал / Министерство обороны РФ

"Уже счёт потеряли, если честно, целям. Но больше сотни. Характер целей очень разный: от живой силы до подвижной колонны", — рассказал на видео от Минобороны РФ командир этой батареи Григорий.

Батарея РСЗО "Ураган" под его командованием с первых дней выполняет боевую задачу в зоне специальной военной операции. Боевые машины продолжают работу и сейчас. У Григория позывной Вектор.

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Ранее Лайф писал, что МО РФ показало видео вычисления диверсантов и наводчиков ВСУ на Харьковском направлении. На кадрах, предоставленных ведомством, запечатлена работа беспилотника типа "Орлан-10".

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Telegram-канал / Министерство обороны РФ

Арина Родионова
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