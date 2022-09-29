"Так не прилично, но спасибо": В Киргизии министр стал героем видео с получением взятки
В Киргизии министра образования Бейшеналиева задержали за получение взятки
В Киргизии задержали министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева. Его подозревают в получении взятки в размере 110 тысяч долларов, что около 6,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Министр образования Киргизии получает взятку. Видео © МВД КР
Судя по сообщению ведомства, обвинение чиновнику ещё не предъявлено. Информация о его задержании появилась в ночь на 29 сентября. В распоряжении милиции есть видео, как Бейшеналиев получает увесистый конверт, а внутри оказываются меченые купюры.
"Так не прилично, но спасибо", — скромно говорит чиновник, затем отправляется к своему "рейндж роверу", но там его уже ждут оперативники.
Как передаёт "Sputnik Кыргызстан", по версии следствия, он получил взятку за зачисление иностранных студентов в местные вузы. Президент Садыр Жапаров поставлен в известность о задержании министра.
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Ранее Лайф рассказывал, что генерала ФСИН заподозрили в коррупции по доносу экс-любовницы. По данным следствия, с 2020 по 2021 год генерал брал откаты за премирование подчинённых, а также получал от них взятки.