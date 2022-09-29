"Так не прилично, но спасибо": В Киргизии министр стал героем видео с получением взятки

В Киргизии задержали министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева. Его подозревают в получении взятки в размере 110 тысяч долларов, что около 6,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Министр образования Киргизии получает взятку. Видео © МВД КР

Судя по сообщению ведомства, обвинение чиновнику ещё не предъявлено. Информация о его задержании появилась в ночь на 29 сентября. В распоряжении милиции есть видео, как Бейшеналиев получает увесистый конверт, а внутри оказываются меченые купюры.

"Так не прилично, но спасибо", — скромно говорит чиновник, затем отправляется к своему "рейндж роверу", но там его уже ждут оперативники.

Как передаёт "Sputnik Кыргызстан", по версии следствия, он получил взятку за зачисление иностранных студентов в местные вузы. Президент Садыр Жапаров поставлен в известность о задержании министра.