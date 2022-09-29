Взрывы на подводном газопроводе: Кто атаковал Северный поток Кто больше всего заработает на аварии и почему промышленный терроризм открывает новую ветку "развития" США, рассказали эксперты. 28 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / DPA / Stefan Sauer

Пазл сложился. Пока Посольство США в Москве призывает своих граждан немедленно покинуть Россию, The Washington Post обвиняет Россию в подрыве ниток собственного трубопровода и иcточника финансовой стабильности, объясняя это, вы не ослышались, практически иррациональным злом русских. Напомним, в понедельник была обнаружена первая утечка в "Cеверном потоке – 2", а во вторник на параллельном газопроводе "Cеверный поток – 1" — последовали ещё две. На поверхности моря наблюдались гигантские пузыри газа диаметром от 200 до 1000 метров.

Утечка газа в "Северном потоке – 2", вид с датского перехватчика F-16, Борнхольм, Дания, 27 сентября 2022 года. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Danish Defence

— Это преднамеренные действия, а не случайность, — заявила во вторник журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен. — Ситуация настолько серьёзна, насколько это возможно.

Издание ссылается на "пять европейских чиновников, непосредственно знакомых с дискуссиями по вопросам безопасности", которые якобы заявили, что за инцидентом стоит Россия. "Только у России была мотивация, подводное оборудование и возможности", — заявили некоторые из них, хотя и предупредили, что у них пока нет прямых доказательств причастности России. Вероятно, главный из пяти — это советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, чьё заявление о вине России в инциденте также приводит газета.

— Утечка газа из СП-1 — не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в отношении ЕС, — написал Подоляк в "Твиттере".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом обвинения России в саботаже на маршрутах "Северных потоков".

— Это большая проблема для нас, потому что обе нитки "Северного потока" заполнены газом, и все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой, — сказал Песков.

В Кремле также обратили внимание на "эйфорию" польских политиков, фактически лобызающих в соцсетях США после аварии на "Северных потоках". Если учесть огромную прибыль Америки от поставок сжиженного газа в Евросоюз, то эта версия для многих аналитиков становится приоритетной. В Кремле ожидают от Дании и Швеции информации о ЧП на "Северных потоках".

— Это официальное заявление о теракте? — поинтересовалась представитель МИД РФ Мария Захарова неоднозначной публикацией польского депутата. Напомним, экс-глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский поблагодарил США в своём твиттере за повреждение газопровода "Северный поток", написав: "Маленькая вещь, но так радует".

В Москве уверены, что, не попав в поле зрения мониторингового оборудования Швеции и Дании, никто не мог приблизиться к "Северным потокам". Возможно, именно поэтому госсекретарь США Блинкен уже встретился с Правительством Дании.

Пропущенные сигналы

О том, что США несколько недель назад предупреждали Правительство ФРГ о подготовке атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники.

По информации агентства "Блумберг", Германия и Дания не исключают, что утечки на нитках "Северных потоков" могли произойти из-за диверсии. Об этом рассказал представитель служб безопасности Германии, пожелавший остаться анонимным: "Доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема".

В районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщает журналист шведского телеканала SVT, ссылаясь на Шведский сейсмоцентр. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможном саботаже после ЧП на "Северном потоке".

В целом все европейские издания весьма сдержанно отнеслись к экономической террористической акции, за которой, как полагают многие аналитики, стоят США. Например, французская Le Figaro назвала произошедшие утечки на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" "таинственными" и усомнилась в их случайности.

Датское энергетическое агентство подтвердило утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". На фото — датский военный корабль в порту Рённе на острове Борнхольм. Фото © ТАСС / HANNIBAL HANSCHKE

Конгрессмен США Марджори Тейлор Грин, единственный из политиков Запада, напомнила общественности, что ещё в феврале этого года предсказывала: "Интерес США к Украине связан со сделками по природному газу. Все должны обратить внимание на очевидную атаку на "Северный поток".

— Я проголосовала против каждой копейки и участия США в войне на Украине, потому что это не имеет ничего общего с демократией, — написала в соцсети Тейлор Грин.

Власти Швеции опубликовали новые кадры масштабной утечки из газопровода "Северный поток", которая произошла в результате диверсии. В Европе уже говорят об экологической катастрофе, и невозможно назвать точных сроков проведения ремонтных работ.

Кому выгодна диверсия?

Кому выгоден такой расклад, открыто пишет китайское издание. По словам заместителя главного редактора журнала Global Лю Хуна, за взрывами ниток трубопроводной системы "Северный поток" могут стоять различные страны, включая Польшу и США.

Вертолёты ВВС США проводили вылеты в районе аварии ниток "Северного потока", траектория их полёта идентична месту утечек газа. Об этом сообщил военный эксперт и сооснователь "Ватфора" Олег Макаров в Telegram-канале проекта. По данным, собранным с помощью сервисов Flightradar24 и ads-b.nl, сложилась однозначная картинка того, как американские вертолёты The Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk под позывным FFAB123 летали над данным районом в начале и середине сентября. Их маршрут прямо над точками аварии доказывает версию атаки.

Целью диверсии эксперты повсеместно называют ограничение Москвы в выборе поставок, которое позволит поддержать в приоритете лишь прокачку газа для Европы через старую "украинскую трубу". С этой позиции и Западу, и Киеву весьма удобно выкраивать в переговорном процессе свои акценты и давить на Москву.

— С началом отопительного сезона из-за дефицита газа цены взлетят. Самый сложный период для Европы придётся на вторую половину января, февраль и март, — отмечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Суперкризис наступит в конце. Как и прогнозировал "Газпром", цены за тысячу кубов могут подняться выше четырёх тысяч.

— На теракте больше всего заработает Америка. США получат возможность экспортировать товары в Европу и забирать её промышленность. С каждым разом Европа всё больше слабеет и становится марионеткой. Дальше её можно будет использовать для войны с Россией или Китаем, — приводит своё резюме ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

По его словам, пока у Берлина была своя промышленность и сотрудничество с Россией, он мог действовать самостоятельно. Сейчас же Германия практически деиндустриализирована. И у неё не остаётся шансов сохраниться экономически.

Люди принимают участие в демонстрации в поддержку ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в Лубмине. Протест демонстрации снова был направлен против санкций ЕС в отношении России. Фото © Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance

— Экономика США, несмотря на предвыборные сказки о том, как всё хорошо, в жёсткой рецессии. И американцы, действуя по принципу "Боливар двоих не вынесет", пытаются утопить своих европейских конкурентов, чтобы хоть немного выправить ситуацию у себя, — комментирует политолог Роджерс. — Сверхдорогие энергоносители в ЕС делают практически любое европейское производство неконкурентоспособным. Дальнейшее развитие событий зависит от того, проявит ли Германия хотя бы минимальную самостоятельность, обвинив в диверсии США, или так и продолжит быть безвольной марионеткой.

Как может поступить Россия

Заявление "Газпрома" о введении санкций на "Нафтогаз" в связи с попытками последнего выдвигать судебные претензии в адрес российского монополиста могут привести к остановке газового транзита через Украину. Тогда единственный источник газа для Европы, за исключением возможностей "Турецкого потока", встанет на паузу.

Согласно одной из версий, подрыв газопровода, что практически немыслимо в современной истории, дал повод для осмысления контуров будущего мира: "Таким образом США ликвидируют свой технологический и промышленный дисбаланс в борьбе с Китаем".

— Европейские компании вопреки крикам оставшихся разумных отечественных политиков перемещают все свои современные производства в Штаты. Заметьте, что американские элиты позаботились о том, чтобы во главе ЕС и многих национальных правительств были популисты и извращенцы, — напоминает политолог Марат Баширов. — Россия в этой ситуации сможет реализовывать всё те же объёмы продаж газа, нефти, а возможно, и больше США.

Эксперт приводит в пример 40-е годы прошлого века, когда США уже нажились на экономике Европы и выкарабкались из Великой депрессии, организовав Вторую мировую войну. Теперь история повторяется. "Правда, появится не моно-, а многоцентрие на планете, но, очевидно, для них и этого хватит на столетие. В чём выгода для нас? Кто заявил претензии на своё место в этой делёжке мирового пирога, как мы, Китай, Индия, другие страны в ШОС, тот получил тарелочку с куском пирога, кто не заявил, как Европа, тот становится кормовой базой", — ставит точку Баширов.

Заправочная станция "Северного потока – 2". Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance Почему возможная диверсия на нитках российского газопровода совершена именно сейчас? 0 Для закручивания экономической воронки кризиса в Европе Потому что зима близко и США нужен хаос в ЕС Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева