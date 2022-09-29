В правительстве придумали, как быть с валютными долгами других стран

В федеральном бюджете РФ могут закрепить новый механизм, который позволит обеспечить поступления по долгам иностранных государств в условиях санкций. По сути, речь идёт о продаже прав требования к иностранным государствам по их долгам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета.

Как отмечает издание, такие меры в России намерены принять в связи с санкциями со стороны США и ЕС, которые ограничили межгосударственные расчёты Москвы с другими странами в долларах и евро.

"Правительство в 2023 году вправе заключать соглашения об уступке прав требования по внешним долговым требованиям Российской Федерации к иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам", — говорится в одном из пунктов проекта закона.

В случае если РФ придёт к соглашению о продаже двусторонних долгов, расчёты должны будут вестись не в долларах, а в валютах, которым не грозит блокировка из-за санкций.