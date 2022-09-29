Бабушка-королева разом лишила титулов половину внуков

Королева Дании Маргрете лишила титулов четырёх из восьми своих внуков. По официальной версии дворца, это было сделано, чтобы позволить детям её младшего сына, принца Иоахима, жить "более нормальной жизнью". Маргрете последовала примеру других королевских семей в Европе, чтобы уменьшить семью монарха.

"С 1 января 2023 года потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима смогут использовать только свои титулы графа и графини Монпеза, а их прежние титулы принца и принцессы Дании перестанут существовать", — сказано в заявлении дворца.

Четверо других внуков королевы, детей 54-летнего принца Фредерика, сохранят титулы. У 53-летнего принца Иоахима четверо детей от двух браков: Николай, Феликс, Хенрик и Афина в возрасте от 10 до 23 лет.