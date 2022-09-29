"Только бы не столкнуться": На Сахалине бабушка пять дней блуждала в кишащем медведями лесу

В Сахалинской области нашлась 72-летняя пенсионерка Нина Голубева, которая ушла в лес за ягодами и пропала на пять дней. Пожилая женщина выбралась к людям сама и рассказала, как ей удалось выжить.

Пожилая женщина пошла в лес со знакомыми, но в какой-то момент они отошли слишком далеко друг от друга. Попытки дозвониться до кого-то результата не принесли. То не было связи, то будто на том конце сбрасывали.

К вечеру первого дня женщина решила идти в сторону моря, опасаясь, что ещё больше заблудится, если пойдёт по тропам. Она надеялась, что доберётся к утру, но путь растянулся на пять дней. Пенсионерка преодолевала овраги, 15 сопок, проваливалась в глубокие ручьи. Ей пришлось разрезать длинный шарф, чтобы использовать его как портянки и защитить ноги. Женщина питалась ягодами и пила воду из ручьёв.

"Натыкалась на множество медвежьих берлог, несколько раз хищника на одной с собой сопке видела. Пока мишка боком спускался, я старалась быстро вниз по сопке сбежать и вверх забраться, только бы не столкнуться", — поделилась пенсионерка в интервью AsTV.

За время пути Нина Голубева сильно устала, и на пятые сутки ей приходилось отдыхать каждые полчаса. Выйдя наконец к морю, она поймала попутку. Водитель помог ей добраться до полицейского участка, туда же вызвали скорую. Врачи не выявили серьёзных отклонений в её состоянии, только утомление. Её поисками занимались родственники, местные спасатели и полиция. После случившегося Нина Голубева решила, что теперь будет ходить в лес только с людьми, которым можно доверять.

"Паники не было: я с молодости спортом занимаюсь, привыкла добиваться цели. Взяла себя в руки", — говорит теперь пенсионерка.