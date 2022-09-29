НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 06:00

Иран заинтересован в совместном с Россией производстве машин и автозапчастей

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил, что Тегеран хочет создавать с Москвой совместные предприятия по производству автомобильных деталей. По его словам, республика готова сотрудничать по трём направлениям: экспорту, импорту и изготовлению совместных автомобилей.

"Было бы очень хорошо создавать совместные производства с участием российских и иранских инвесторов, банков, в том числе создавать предприятия по производству деталей для рынков двух стран. Это возможно", — приводит его слова РИА "Новости".

Из-за высоких цен на авто россияне кинулись на корейский авторынок

Из-за высоких цен на авто россияне кинулись на корейский авторынок

Манеш рассказал, что Иран готов импортировать из России двигатели или детали тормозов, а также сотрудничать в производстве совместных авто. Он напомнил, что обе страны работали с компанией Renault, поэтому Москва и Тегеран могут обмениваться деталями для машин данной марки.

"У нас более двух тысяч видов производственных деталей. Среди них подушки безопасности, тормозные колодки, руль, кузов. <...> В автомобиле используется около трёх тысяч деталей, мы производим около двух–двух с половиной тысяч", — добавил Манеш, призвав объединить возможности двух стран.

В России начнут выпускать новые модели автомобилей

В России начнут выпускать новые модели автомобилей

Ранее Владимир Путин указал на развитие отношений России и Ирана по всем векторам. Российский президент также отметил, что товарооборот двух стран укрепляется.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров