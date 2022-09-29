Оператора "Турецкого потока" лишили экспортной лицензии из-за санкций ЕС
Оператор газопровода "Турецкий поток" — компания South Stream Transport B.V. — сообщила, что лицензия на экспорт российского газа была отозвана досрочно. Причиной ограничений стали антироссийские санкции, введённые Евросоюзом.
"Из-за введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Чёрное море для потребителей в Турции и европейских странах", — отметили в пресс-службе оператора.
В компании также пояснили, что введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки голубого топлива, в связи с чем снабжение газом Турции и европейских стран не пострадает. При этом для продолжения поставок в долгосрочной перспективе South Stream Transport B.V уже подала заявление на возобновление действия экспортной лицензии.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ. Также она предложила ввести ограничение на голубое топливо при производстве электроэнергии, чтобы снизить его стоимость. Похожие меры уже установили Испания и Португалия.
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