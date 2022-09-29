Оператора "Турецкого потока" лишили экспортной лицензии из-за санкций ЕС

Оператор газопровода "Турецкий поток" — компания South Stream Transport B.V. — сообщила, что лицензия на экспорт российского газа была отозвана досрочно. Причиной ограничений стали антироссийские санкции, введённые Евросоюзом.

"Из-за введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Чёрное море для потребителей в Турции и европейских странах", — отметили в пресс-службе оператора.

В компании также пояснили, что введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки голубого топлива, в связи с чем снабжение газом Турции и европейских стран не пострадает. При этом для продолжения поставок в долгосрочной перспективе South Stream Transport B.V уже подала заявление на возобновление действия экспортной лицензии.