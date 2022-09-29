Москва призвала Запад повлиять на Киев для прекращения обстрелов Запорожской АЭС

"Россия призывает западные государства использовать своё влияние для прекращения обстрелов, а украинскую сторону мы также призываем — настойчиво призываем — остановить обстрелы", — сказал он, выступая на 66-й сессии ежегодной Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял документ с требованием к России "немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на любом другом ядерном объекте Украины". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета. Постпредство РФ при международных организациях в Вене расценило резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС как антироссийскую. Там возмущены тем, что в документе не упомянуто об обстрелах объекта со стороны ВСУ, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире.