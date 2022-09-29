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29 сентября, 18:20

Москва призвала Запад повлиять на Киев для прекращения обстрелов Запорожской АЭС

Москва призывает коллективный Запад прекратить покрывать обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции и повлиять на Киев для предотвращения аварии на ядерном объекте. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Россия призывает западные государства использовать своё влияние для прекращения обстрелов, а украинскую сторону мы также призываем — настойчиво призываем — остановить обстрелы", — сказал он, выступая на 66-й сессии ежегодной Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Дипломат отметил, что сейчас существует угроза реальной аварии, поэтому в данной ситуации "не должно быть места политиканству".

МАГАТЭ начало работу по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ начало работу по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял документ с требованием к России "немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на любом другом ядерном объекте Украины". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета. Постпредство РФ при международных организациях в Вене расценило резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС как антироссийскую. Там возмущены тем, что в документе не упомянуто об обстрелах объекта со стороны ВСУ, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире.

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ТАСС / АР

Наталья Исакова

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