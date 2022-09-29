Путин заявил Эрдогану о необходимости снять барьеры против экспорта РФ по зерновой сделке
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом обратил внимание на необходимость снятия ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений. При этом российский лидер выразил главе Турции признательность за вклад в заключение зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Была выражена признательность за вклад Турции в достижение Стамбульских договорённостей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом обращено внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки", — говорится в сообщении.
При этом президент Турции в свою очередь высказался за продление зерновой сделки, срок которой истекает в ноябре. Он отметил, что этот механизм отвечает общим интересам. Кроме того, продолжается работа над бесперебойным вывозом удобрений и зерновых из России, подчеркнул Эрдоган.
Ранее в Кремле заявили, что снятия санкций с экспорта удобрений из РФ требуют зерновая сделка и логика. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, формат договорённостей "подразумевал ликвидацию этих искусственных ограничений, которые затрудняли попадание российских удобрений на международные рынки, включая беднейшие страны".
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