Путин указал Эрдогану на законность и прозрачность референдумов

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Эрдоганом проинформировал его об итогах референдумов о вхождении в состав России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подчёркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства", — уточняется в сообщении.

Путин подчеркнул, что жители данных регионов реализовали право на самоопределение, согласно положению Устава Организации Объединённых Наций, международным пактам о правах человека 1966 года и Хельсинкскому заключительному акту 1975 года.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.