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29 сентября, 17:58

Путин указал Эрдогану на законность и прозрачность референдумов

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Эрдоганом проинформировал его об итогах референдумов о вхождении в состав России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подчёркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства", — уточняется в сообщении.

Путин подчеркнул, что жители данных регионов реализовали право на самоопределение, согласно положению Устава Организации Объединённых Наций, международным пактам о правах человека 1966 года и Хельсинкскому заключительному акту 1975 года.

В Госдуме обозначили, в каком статусе к России присоединятся новые территории

В Госдуме обозначили, в каком статусе к России присоединятся новые территории

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.

Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября в Кремле. На мероприятии ожидается объёмное выступление президента страны Владимира Путина.

Обложка ©

Getty Images / Burak Kara

Александр Юнашев

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