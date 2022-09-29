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29 сентября, 17:49

Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом оценил беспрецедентные диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

Оператор "Северного потока" ожидает, что утечка газа прекратится 3 октября

Оператор "Северного потока" ожидает, что утечка газа прекратится 3 октября

Напомним: ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Это произошло в результате разрушений, которые, по данным компании Nord Stream AG, носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из трубопроводов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".

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ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Александр Юнашев

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