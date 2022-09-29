Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом оценил беспрецедентные диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", — говорится в сообщении.
Напомним: ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Это произошло в результате разрушений, которые, по данным компании Nord Stream AG, носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из трубопроводов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".
ТАСС / Михаил Метцель / POOL