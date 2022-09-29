Путин назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом оценил беспрецедентные диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", — говорится в сообщении.